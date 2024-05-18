Кому передбачена благодійна пенсія та який її розмір
Пенсіонери у вигляді пожертв від фізичних чи юридичних осіб можуть отримувати благодійну пенсію. Благодійний внесок зараховується до виплатних документів протягом місяця з дня його отримання.
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Водночас сума, яку може отримати людина похилого віку, становить усього 70% від пожертви. Решту 30% розподіляють між іншими пенсіонерами.
- Якщо сума пожертви становить 5000 гривень, то пенсіонер отримує з них усього 3500 гривень до основної пенсії. Це відбувається відповідно до графіка виплат пенсії.
Кому можна вийти на пенсію раніше
Це можна зробити в таких випадках:
- Особи з інвалідністю зору I групи можуть виходити на пенсію за 10 років до пенсійного віку для чоловіків і за 15 років для жінок.
- Жінки, що народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці та особи начальницького та рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність через поранення.
- Дружини чи чоловіки загиблих військовослужбовців або правоохоронців, якщо вони не вступили в повторний шлюб.
- Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС і особи, що виконували міжнародні обов'язки.
- Особи передпенсійного віку, звільнені з роботи через стан здоров'я.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання: гіпофізарний нанізм, диспропорційна карликовість тощо.
- Робітники, що втратили роботу через зміни в організації виробництва або праці за ініціативою роботодавця.