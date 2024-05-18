Кому предусмотрена благотворительная пенсия и какой ее размер
Пенсионеры в виде пожертвований от физических или юридических лиц могут получать благотворительную пенсию. Благотворительный взнос зачисляется в выплатные документы в течение месяца со дня их получения.
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В то же время сумма, которую может получить пожилой человек, составляет всего 70% от пожертвования. Остальные 30% распределяют между другими пенсионерами.
- Если сумма пожертвования составляет 5 000 гривен, то пенсионер получает из них всего 3 500 гривен к пенсии. Это происходит в соответствии с графиком выплат пенсии.
Кому можно выйти на пенсию раньше
Это можно сделать в следующих случаях:
- Лица с инвалидностью зрения I группы могут выходить на пенсию за 10 лет до пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет для женщин.
- Женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, а также матери детей с инвалидностью.
- Военнослужащие и лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность из-за ранения.
- Жены или мужья погибших военнослужащих или правоохранителей, если они не вступили в повторный брак.
- Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и лица, выполнявшие международные обязанности.
- Лица предпенсионного возраста, уволенные с работы по состоянию здоровья.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями: гипофизарный нанизм, диспропорциональная карликовость и т.д.
- Рабочие, потерявшие работу из-за изменений в организации производства или труда по инициативе работодателя.