Кому предусмотрена благотворительная пенсия и какой ее размер

Пенсионеры в виде пожертвований от физических или юридических лиц могут получать благотворительную пенсию. Благотворительный взнос зачисляется в выплатные документы в течение месяца со дня их получения.

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Важно! Средства, которые были направлены от благотворителя, не поступают сразу на счет пенсионер.

В то же время сумма, которую может получить пожилой человек, составляет всего 70% от пожертвования. Остальные 30% распределяют между другими пенсионерами.

Если сумма пожертвования составляет 5 000 гривен, то пенсионер получает из них всего 3 500 гривен к пенсии. Это происходит в соответствии с графиком выплат пенсии.

Кому можно выйти на пенсию раньше

Это можно сделать в следующих случаях: