Що буде з курсом євро в Україні за президентства Трампа
6 листопада 2024, 17:40Читать новость на русском
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США виникають питання щодо можливих змін валютного курсу в Україні, зокрема чи подешевшає євро в Україні. Що буде із курсом європейської валюти в майбутньому, читайте далі.
Яким буде курс євро після перемоги Трампа
Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що НБУ встановлює курс євро залежно від міжнародного курсу долара до євро. З цієї причини, очікується, що курс євро може знизитися на 1 – 2%.
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