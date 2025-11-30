Кошти з пенсії зникають самі по собі: юрист розповідає, як перевірити списання

Все більше українських пенсіонерів скаржаться, що у їхніх виплатах з’явилися суми менші за звичні. Частина людей навіть не отримує жодних повідомлень про утримання, що викликає додаткове занепокоєння.

Як пенсіонеру перевірити наявність боргів?

Відрахування можливі, якщо щодо людини відкриті виконавчі провадження через борги або несплачені аліменти. Це прямо передбачає Закон України "Про виконавче провадження", розповів юрист Андрій Шелих, АО "EvrikaLaw" для 24 Каналу.

Експерт наголосив, що нині перевірити можливі борги, через які з пенсії можуть автоматично утримувати кошти, можна буквально за кілька хвилин. Для цього достатньо скористатися одним із офіційних онлайн-сервісів Мін’юсту:

Єдиним реєстром боржників: аби дізнатися, чи внесена людина до переліку боржників;

аби дізнатися, чи внесена людина до переліку боржників; Автоматизованою системою виконавчого провадження: аби побачити всі відкриті провадження та їх деталі.

Зауважте! Для перевірки достатньо ввести прізвище, ім’я та по батькові, дату народження та ідентифікаційний код.

Чи можуть зменшити пенсію для тих, хто працює?

Юрист наголошує, що сам факт працевлаштування не є підставою для зменшення пенсії. Жодних норм, які дозволяють зменшувати базовий розмір пенсії працюючим пенсіонерам, законодавство не містить.

Андрій Шелих АО "EvrikaLaw" Таке зменшення можливе лише в тому випадку, якщо особа отримувала певні надбавки до пенсії саме як непрацюючий пенсіонер, але потім вийшла на роботу.

Водночас пенсіонерам радять не забувати про обов’язок інформувати Пенсійний фонд України у разі працевлаштування.

Що ще треба знати про відрахування із пенсії?