Як підготуватися до відключень світла в опалювальний сезон: поради експерта з енергетики

В Україні покращилась ситуація в енергосистемі завдяки низці сприятливих умов. Однак це не означає, що дефіцит зник повністю. Опалювальний сезон знову буде з довгими відключенням світла.

Відключення світла можуть знову тривати більшу частину доби, тож до цього варто бути готовим. Як забезпечити власну енергетичну автономність 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Ситуація зі світлом стабілізована на певний час

Україна підключила один з енергоблоків АЕС після дострокового завершення планового ремонту. Тож ситуація зі світлом дещо покращилась.

У вересні запрацюють всі 9 енергоблоків і це дозволить пройти вересень достатньо успішно. Можливо, протягом усього місяця не буде вимкнень (світла – 24 Канал), окрім пікових годин: вранці та ввечері. Але потім, коли почнеться опалювальний сезон, споживання зросте щонайменше на третину і знову виникне дефіцит,

– пояснив Геннадій Рябцев.

Зауважимо, нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук наголосив, що хоч енергетики роблять усе від них залежне, однак українцям варто розраховувати на себе у підготовці до зими.

"Сахарук мав на увазі не лише домогосподарства, а насамперед промислові підприємства, які, забезпечивши себе електричною й тепловою енергією, можуть суттєво розвантажити енергетичну систему України. Вона працюватиме впродовж всього опалювального сезону з дефіцитом. Тобто баланс не вдасться відновити", – наголосив експерт з енергетики.

Понад 60 – 70% генерації України зруйновано внаслідок російських обстрілів. Вповні їх відновити не вдасться, тому ДТЕК закликає насамперед компанії неенергетичного сектору закупляти разом з територіальними громадами малі енергетичні установки, які працюють від місцевих джерел палива.

Як підготуватися до зими

Хоч ситуація в енергосистемі зараз набагато краща ніж місяць чи два тому, однак дефіцит повернеться.

Не варто думати, що зараз ситуація покращилася настільки, що вже не буде графіків стабілізаційних вимкнень тривалістю 12, 16 годин на добу. Вони повернуться в опалювальний сезон,

– підкреслив Рябцев.

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Тож якщо у вас є можливість забезпечити власну енергетичну автономність, то варто це робити.

Зокрема, експерт з енергетики пояснив, що можна:

використовувати місцеві джерела енергії;

встановлювати генератори;

купувати установки збереження та накопичення енергії;

забезпечувати теплову ізоляцію власних будівель.

"Робіть це якомога швидше! Це дозволить розвантажити об'єднану енергетичну систему, яка зможе зосередитися на забезпеченні критичної інфраструктури України та тих домогосподарств, які не здатні забезпечити власну енергетичну автономність. Цей заклик насамперед адресований органам місцевого самоврядування та тергромадам, які мають подбати про встановлення малих енергетичних установок", – додав Рябцев.