Как подготовиться к отключениям света в отопительный сезон: советы эксперта по энергетике

В Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря ряду благоприятных условий. Однако это не означает, что дефицит исчез полностью. Отопительный сезон снова будет с долгими отключениями света.

Отключения света могут снова продолжаться большую часть суток, поэтому к этому стоит быть готовым. Как обеспечить собственную энергетическую автономность 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Ситуация со светом стабилизирована на определенное время

Украина подключила один из энергоблоков АЭС после досрочного завершения планового ремонта. Поэтому ситуация со светом несколько улучшилась.

В сентябре заработают все 9 энергоблоков и это позволит пройти сентябрь достаточно успешно. Возможно, в течение всего месяца не будет отключений (света – 24 Канал), кроме пиковых часов: утром и вечером. Но потом, когда начнется отопительный сезон, потребление вырастет минимум на треть и снова возникнет дефицит,

– пояснил Геннадий Рябцев.

Заметим, недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что хоть энергетики делают все от них зависящее, однако украинцам стоит рассчитывать на себя в подготовке к зиме.

"Сахарук имел в виду не только домохозяйства, а прежде всего промышленные предприятия, которые, обеспечив себя электрической и тепловой энергией, могут существенно разгрузить энергетическую систему Украины. Она будет работать в течение всего отопительного сезона с дефицитом. То есть баланс не удастся восстановить", – отметил эксперт по энергетике.

Более 60 – 70% генерации Украины разрушено в результате российских обстрелов. Полностью их восстановить не удастся, поэтому ДТЭК призывает прежде всего компании неэнергетического сектора закупать вместе с территориальными общинами малые энергетические установки, работающие от местных источников топлива.

Как подготовиться к зиме

Хотя ситуация в энергосистеме сейчас гораздо лучше, чем месяц или два назад, однако дефицит вернется.

Не стоит думать, что сейчас ситуация улучшилась настолько, что уже не будет графиков стабилизационных отключений продолжительностью 12, 16 часов в сутки. Они вернутся в отопительный сезон,

– подчеркнул Рябцев.

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Поэтому если у вас есть возможность обеспечить собственную энергетическую автономность, то стоит это делать.

В частности, эксперт по энергетике объяснил, что можно:

использовать местные источники энергии;

устанавливать генераторы;

покупать установки сохранения и накопления энергии;

обеспечивать тепловую изоляцию собственных зданий.

"Делайте это как можно скорее!" Это позволит разгрузить объединенную энергетическую систему, которая сможет сосредоточиться на обеспечении критической инфраструктуры Украины и тех домохозяйств, которые не способны обеспечить собственную энергетическую автономность. Этот призыв прежде всего адресован органам местного самоуправления и тергромадам, которые должны позаботиться об установлении малых энергетических установок", – добавил Рябцев.