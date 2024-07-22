Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объяснив, что с одной стороны есть электрическая генерация, которая производится. С другой – уровень потребления.

Смотрите также Ситуация улучшается, – Рябцев объяснил, почему стало меньше отключений света

От чего зависят отключения света

Когда россияне уничтожают какое-то предприятие или мощный комбинат – исчезает потребитель. Общее количество спроса на электрическую энергию в Украине уменьшается.

Насчет генерации, то у нас есть определенное количество ядерных энергоблоков, а маневровой генерации в Украине практически не осталось. Однако ядерные энергоблоки работают в фоновом режиме.

Если общий уровень фона, который они обеспечивают, соответствует спросу даже в критические часы, то избыток электрической энергии теоретически даже можно продавать.

Соответственно будет уменьшаться количество отключений, поэтому все зависит от уровня потребления. Почему все говорят о пиковых часах? Потому что тогда уровень потребления серьезно возрастает,

– отметил Олег Пендзин.

Когда в Украине была аномальная жара, росло использование кондиционеров и как следствие – отключения света для бытовых потребителей были больше.

Чего ожидать дальше

В августе с капитального ремонта должны вывести два энергоблока. Это придаст большее количество электрической энергии в сети. Также погодные условия должны измениться, жара спадет, что позволит уменьшить общий уровень потребления.

Кроме этого, активно обсуждают использование альтернативных источников электроэнергии. Однако предполагается, что солнечными панелями, инверторами должны заниматься местные общины. Такую идею достаточно сложно реализовать.

В мире за это отвечает бизнес, который делает и продает электрическую энергию, возмещая себе определенные средства. Любые панели, инверторы – это большие средства, поэтому ожидать, что вся децентрализация пойдет через местные органы власти на ОСМД – для меня это маловероятно,

– подчеркнул экономист.

Поэтому зимой могут работать ядерные энергоблоки в полном объеме. Однако все будет зависеть от российских обстрелов и количества потребления.

Насколько длительными они будут – будет зависеть от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем больше потребность в маневровой мощности. Если зима будет теплой, отключения уменьшатся, но они однозначно будут.