Світла може не бути тижнями: як до цього підготуватися

Українців закликають бути готовими до того, що світла може не бути досить довго. Нещодавно заявили, що електроенергію відключатимуть у північних та частині центральних областей.

Олексій Кулеба, очільник Київської ОВА, в інтерв'ю "Hromadske" розповів про те, що на Київщині може статися повне відключення електроенергії. Це за умови, якщо Росія масово продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури.

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Ми, як обласна військова адміністрація, готуємося до будь-якого розвитку подій, зокрема й найскладнішого. Люди також повинні готуватися і розуміти, що в них мають бути запаси їжі та води. Мають бути заряджені мобільні телефони,

– заявив глава ОВА.

Як довго може не бути електроенергії

Світла може не бути тижнями, або ж менше чи більше. Це все залежатиме від того, чи зможуть енергетики відновити пошкодження.

Є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього,

– сказав Кулеба.

що вчора, 1 листопада, у Києві застосували аварійне відключення світла. Без електроенергії залишились декілька районів.

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Як підготуватися до відключень світла

Список дій та речей на випадок тривалого відключення світла повинен складатися з:

запасу сірників, свічок і сухого спирту;

павербанків та генераторів;

Якщо павербанку не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;



Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

газових ламп та пальників;

аптечки, включаючи особисті ліки, мінімум на тиждень.

Завдяки пальникам можна приготувати їжу швидкого приготування, розігріти її тощо.

тижневого запасу консервів або сублімованої їжі;

води;

Наприклад, якщо у квартирі є ванна, її можна заповнити водою на 100 – 150 літрів. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.



Як діяти у разі відключення водопостачання / Інфографіка 24 каналу