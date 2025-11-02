Укр Рус
Подавати показники, як раніше, не вийде: в Україні змінили правила для всіх споживачів
2 листопада, 09:08
2



Катерина Добровольська
Основні тези
  • В Україні запровадили новий порядок подання показників лічильників, який діятиме з листопада через чат-бот у Telegram.
  • Споживачам важливо подавати дані з 1 по 5 листопада, щоб уникнути нарахувань за середніми загальнобудинковими показниками.

В Україні оновили порядок подання показників лічильників, тому у листопаді правила діятимуть по-новому. Споживачам радять уважно стежити за змінами, щоб уникнути проблем із нарахуваннями та зайвих платежів.

Що змінилось у подачі показників у листопаді?

Найбільший оператор розподілу блакитного палива "Газорозподільні мережі України" запровадив новий порядок подання показників та представив оновлені цифрові сервіси, пише 24 Канал із посиланням на "Газправду".

Відтепер усі основні дії, як о передача даних лічильника, оплата рахунків, перевірка балансу чи додавання особових рахунків будуть доступні онлайн у чат-боті компанії в Telegram.

Зверніть увагу! Такі зміни мають на меті зробити процес подання показників більш зручним й прозорим, однак споживачам варто уважно ознайомитися з новими вимогами, адже старий порядок уже не діє.

Коли потрібно подати показники лічильника за газ?

Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що особливо важливо вчасно подати дані з 1 по 5 листопада, адже в разі порушення термінів оплату розраховуватимуть за середніми загальнобудинковими показниками. 

Це може призвести до зайвих нарахувань й переплат.

Які тарифи на газ діють в Україні?

  • У листопаді ціна на газ для побутових споживачів "Нафтогазу" залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр.Вона діятиме вона щонайменше до квітня 2026 року.

  • Водночас інші постачальники пропонують тарифи від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

  • Також окрім вартості самого газу, споживачам потрібно окремо оплачувати послугу з його доставки.