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17 липня, 10:30
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Падіння триває: що відбувається з курсом злотого у другій половині липня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 17 липня офіційний курс злотого знизився до 11,39 гривні, в банках середній курс купівлі – 11,05 гривні, продажу – 11,60 гривні.
  • В обмінниках курс купівлі – 11,40 гривні, продажу – 11,50 гривні.

Курс злотого в Україні продовжує бути стабільним. Останні декілька змін відчувалось незначне здешевшання цієї валюти.

Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках

17 липня, офіційний курс злотого знизився до – 11,39 гривні (-8 копійок, порівняно з 16 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках?

Як показують дані "Мінфіну", в банках середній курс злотого зазнав таких змін:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 16 липня);
  • продаж – 11,60 гривні за злотий (-5 копійок).

Своєю чергою, в обмінниках середній курс змінився так:

  • купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,50 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки треба гривень, щоб придбати 100 злотих

  • для придбання 100 злотих в банку необхідно орієнтовно – 1 160 гривень;
  • щоб купити стільки ж в обміннику необхідно уже приблизно – 1 150 гривень.

Скільки за 100 злотих сьогодні можна виручити

  • у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати приблизно –  1 105 гривень;
  • в обміннику за 100 злотих вдасться виручити в середньому – 1 140 гривень.