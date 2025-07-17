17 липня, 10:30
Падіння триває: що відбувається з курсом злотого у другій половині липня
Основні тези
- 17 липня офіційний курс злотого знизився до 11,39 гривні, в банках середній курс купівлі – 11,05 гривні, продажу – 11,60 гривні.
- В обмінниках курс купівлі – 11,40 гривні, продажу – 11,50 гривні.
Курс злотого в Україні продовжує бути стабільним. Останні декілька змін відчувалось незначне здешевшання цієї валюти.
Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках
17 липня, офіційний курс злотого знизився до – 11,39 гривні (-8 копійок, порівняно з 16 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках?
Як показують дані "Мінфіну", в банках середній курс злотого зазнав таких змін:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 16 липня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (-5 копійок).
Своєю чергою, в обмінниках середній курс змінився так:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки треба гривень, щоб придбати 100 злотих
- для придбання 100 злотих в банку необхідно орієнтовно – 1 160 гривень;
- щоб купити стільки ж в обміннику необхідно уже приблизно – 1 150 гривень.
Скільки за 100 злотих сьогодні можна виручити
- у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати приблизно – 1 105 гривень;
- в обміннику за 100 злотих вдасться виручити в середньому – 1 140 гривень.