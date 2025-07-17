Падіння триває: що відбувається з курсом злотого у другій половині липня

Курс злотого в Україні продовжує бути стабільним. Останні декілька змін відчувалось незначне здешевшання цієї валюти.

Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках 17 липня, офіційний курс злотого знизився до – 11,39 гривні (-8 копійок, порівняно з 16 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Попри зростання середньої пенсії: більша частина літніх людей перебуває за межею бідності Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках? Як показують дані "Мінфіну", в банках середній курс злотого зазнав таких змін: купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 16 липня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (-5 копійок). Своєю чергою, в обмінниках середній курс змінився так: купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-1 копійка). Скільки треба гривень, щоб придбати 100 злотих для придбання 100 злотих в банку необхідно орієнтовно – 1 160 гривень;

щоб купити стільки ж в обміннику необхідно уже приблизно – 1 150 гривень. Скільки за 100 злотих сьогодні можна виручити у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати приблизно – 1 105 гривень;

в обміннику за 100 злотих вдасться виручити в середньому – 1 140 гривень.