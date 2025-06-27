Укр Рус
Економіка Новини економіки Ця валюта б'є усі рекорди: скільки у 500 євро гривень сьогодні
27 червня, 18:00
1

Ця валюта б'є усі рекорди: скільки у 500 євро гривень сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 17 червня становить 48,64 гривні за євро.
  • Для покупки 500 євро у банку потрібно витратити приблизно 24 550 гривень, а в обміннику – 24 575 гривень.

Євро у червні відчутно подорожчав. 27 червня він сягнув рекордного значення. Імовірно, зростання цієї валюти триватиме і надалі.

Який зараз курс євро в Україні

17 червня офіційний курс євро в Україні складає – 48,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Найодіозніше весілля року: скільки коштувало "свято кохання" Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Як повідомляє "Мінфін",  середній банківський курс євро в кінці червня змінився так:

  • купівля – 48,50 гривні за євро;
  • продаж – 49,10 гривні за євро.

В обмінниках євро також вагомо зріс. Зараз там середній курс такий:

  • купівля – 48,95 гривні за євро;
  • продаж – 49,15 гривні за євро.

Яку суму гривень потрібно мати, аби купити 500 євро сьогодні

  • якщо купувати 500 євро у банку, потрібно витратити орієнтовно – 24 550 гривень;
  • при покупці 500 євро в обміннику, потрібно уже – 24 575 гривень.

Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні

  • якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати приблизно – 24 250 гривень;
  • при обміні 500 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 24 475 гривень.