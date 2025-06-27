Ця валюта б'є усі рекорди: скільки у 500 євро гривень сьогодні

Євро у червні відчутно подорожчав. 27 червня він сягнув рекордного значення. Імовірно, зростання цієї валюти триватиме і надалі.

Який зараз курс євро в Україні

17 червня офіційний курс євро в Україні складає – 48,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро в кінці червня змінився так:

купівля – 48,50 гривні за євро;

продаж – 49,10 гривні за євро.

В обмінниках євро також вагомо зріс. Зараз там середній курс такий:

купівля – 48,95 гривні за євро;

продаж – 49,15 гривні за євро.

Яку суму гривень потрібно мати, аби купити 500 євро сьогодні

якщо купувати 500 євро у банку, потрібно витратити орієнтовно – 24 550 гривень;

при покупці 500 євро в обміннику, потрібно уже – 24 575 гривень.

Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні