Курс росте: як злотий змінився в кінця тижня

Курс злотого продемонстрував зростання у другій половині липня 2025 року. Зміни невеликі, проте відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого?

25 липня, офіційний курс злотого сягнув – 11,54 гривні (+3 копійки, порівняно з 24 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?

Середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", змінився так:

купівля – 11,10 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 24 липня);

продаж – 11,65 гривні за злотий (без змін).

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 11,42 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,55 гривні за злотий (+3 копійки).

Скільки треба, щоб купити 100 злотих?

для придбання 100 злотих у банку, необхідно мати орієнтовно – 1 165 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику потрібно уже орієнтовно – 1 155 гривень.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих?