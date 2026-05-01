Укрзалізниця вводить нові правила повернення квитків – що зміниться з 2 травня

Уже від суботи, 2 травня, Укрзалізниця впроваджує нові правила повернення квитків – за прогресивною шкалою. Для пасажирів зміниться сума, яку повертають у разі відмови від поїздки.

Що відомо про нововведення?

Деталі напередодні пояснили в компанії. Що ближче до дати відправлення, то менше грошей можна отримати назад.

Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадські обговорення та набирає чинності.

Важливо! Для військових, які купують квитки через Армія+, обмежень не буде. Захисникам при поверненні квитка онлайн до відправлення потяга відшкодовуватимуть повну вартість.

Тож для українців відсоток суми повернення відтепер буде таким (для рейсів із горизонтом продажів 20 діб):

15 – 20 днів до рейсу – пасажир отримає назад 100% від суми;

– пасажир отримає назад 100% від суми; 10 – 14 днів – йдеться вже про 95 – 90%;

– йдеться вже про 95 – 90%; 9 – 5 днів – частка складатиме 75%;

– частка складатиме 75%; 4 – 1 день – повертатимуть половину, тобто 50%;

– повертатимуть половину, тобто 50%; менше ніж за 1 добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – лише вартість плацкарти (сума, що засвідчує право на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні).

Отже, нова модель враховує реальний період, протягом якого квиток був у продажу, а також те, скільки часу залишилося до відправлення на момент повернення.

Якщо продаж відкривається менш ніж за 14 днів (наприклад, для рейсів до прифронтових міст) правило працює аналогічно. Обмеження також починають діяти лише ближче до дати відправлення, як-от у випадку з відкриттям продажу за 10 днів:

повернення квитка за 10 днів – відшкодування 95% вартості;

– відшкодування 95% вартості; за 9 – 5 днів – уже 75% суми;

– уже 75% суми; за 4 – 1 день – лише 50% вартості;

– лише 50% вартості; за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – плацкарту не повертають.

Навіщо вводять нові правила?

У компанії пояснили, що така система має заохотити пасажирів швидше повертати квитки, щойно змінюються плани. Це допоможе залізниці ефективніше використовувати поїзди.

Окрім того, вільні місця раніше повертатимуть у продаж , що зробить їх доступнішими для людей.

, що зробить їх доступнішими для людей. Нові правила стануть інструментом боротьби з перекупами, адже здача квитків в останній момент стане невигідною.

Це також допоможе збільшити доходи Укрзалізниці на тлі зростання витрат на відновлення після регулярних обстрілів.

Які ще зміни чекають на пасажирів?

Нагадаємо, оскільки формат жіночих купе має попит серед українок, кількість таких вагонів поступово розширюють. Від 1 травня вони стали доступними у ще трьох потягах: №7 Харків – Одеса, №12 Львів – Одеса та №92 Львів – Київ.

До слова, ціна таких місць не відрізняється від інших купе, а от заповнюваність становить понад 92%.