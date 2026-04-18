Що відомо про динамічне ціноутворення від Укрзалізниці?

Про те, коли запрацює нова система формування цін на квитки залізничного перевізника, йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Від 25 квітня набирає чинності наказ про динамічне ціноутворення вартості квитків у преміумсегменті. Відповідна ініціатива пройшла громадське обговорення та має затвердження.

Уже за тиждень, з наступної суботи, Укрзалізниця продаватиме квитки у внутрішньому сполученні СВ (люкс) та квитки 1 класу "Інтерсіті" за новими коефіцієнтами.

Відомо, що оновлені ціни стосуватимуться 10% клієнтів Укрзалізниці. Для інших 90% пасажирів умови проїзду залишаються незмінними.

Зауважте! Індексація також торкнеться квитків у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Оновлення почнуть діяти від 18 квітня 2026 року. Тарифи переглянуть орієнтовно на +20%.

У компанії зазначають, що ціни на квитки 2 класу, зокрема в купейних та плацкартних вагонах, не переглядали від 2021 року.

Для країни принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян, в тому числі доступність сполучення з прифронтовими громадами,

– пояснюють в Укрзалізниці.

Зокрема відомо, що українська залізниця у такий спосіб впроваджує світовий підхід до вартості квитків. Саме так вдасться забезпечити доступність сервісу для людей.

Що відомо про умови динамічного ціноутворення?

Як зазначають у компанії, остаточна вартість квитків залежатиме від 4 факторів.

Сезонність

Якщо в певний період потяг заповнений на 70 – 80%, то Укрзалізниця зробить квитки дешевшими.

Якщо ж це піковий період, наприклад, відпустки та канікули в серпні – вартість квитків буде вищою, бо попит стає максимальним.

Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити наповнюваність поїздів у непікові періоди,

– зазначили в Укрзалізниці.

Загалом планують 16 залізничних "сезонів", де враховуватимуть навіть свята чи канікули.

День тижня

Найнижці ціни квитків планують виставляти на вівторок і середу. Найдороже квитки коштуватимуть у п'ятницю та неділю, коли попит найбільший.

Завчасність

Нині майже 30% пасажирів купують квитки день в день, або за кілька днів до поїздки. Однак якщо планувати подорож і купити квитка завчасно, то умови будуть вигіднішими.

Зокрема це дозволить самій залізниці "найбільш ефективно задіювати рухомий склад".

Наповнюваність

Тут теж залежно від попиту. Якщо потяг заповнений на 90 – 100%, ціна квитків буде вищою. Але якщо перед відправленням будуть вільні місця, то їхня вартість знижуватиметься.

Це дозволить пасажирам з інших категорій обрати преміум і подорожувати за кращими умовами, натомість за меншою вартістю квитків. Однак цей механізм ще допрацьовують і реалізують окремо.

Нагадаємо, що раніше уряд виділив 16 мільярдів гривень на залізничні перевезення внутрішнього сполучення. Про це стало відомо з розпорядження Кабміну. Так, кошти взяли з резервного фонду. Їх мають використати для реалізації експериментального проєкту щодо впровадження держзамовлення на залізничні пасажирські перевезення.

Зокрема відомо, що протягом 2025 року Укрзалізниця перевезла 28 мільйонів пасажирів. Також у 2024 році (25 мільйонів пасажирів) залізниця вийшла на довоєнну кількість пасажирів за 2021 рік.

Що ще потрібно знати про вартість проїзду?