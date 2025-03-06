Які тарифи на опалення будуть з 1 березня 2025 року

Українці можуть опалювати оселю різними способами. Зокрема, це може відбуватися завдяки газу. Деякі громадяни мають електричне опалення.

Як розраховується платіж за опалення

Експерт Олег Попенко наголошує, що при розрахунку вартості централізованого опалення, до уваги беруться усі витрати для надання цієї послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг Під витратами мається на увазі, зокрема, і вартість підігріву теплоносія, і поточні, і капітальні ремонти мереж, які перебувають на балансі теплопостачальної компанії, і заробітна плата робітникам. Після того, як витрати затвердять, розраховують вартість однієї гігакалорії, і від цієї суми залежатиме те, які рахунки отримають споживачі.

Нещодавно уряд затвердив зміни у пільговому тарифі для громадян, що отримують опалення через електроопалювальні установки.

У документі йдеться про те, що в період 1 жовтня – 30 квітня українці, які мають електричне опалення, за спожиті перші 2 тисячі кіловатів можуть платити за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо споживання перевищить цей встановлений ліміт, то за кіловат доведеться платити 4,32,

– каже Попенко.

Тариф на газове опалення зараз складає – 7,96 гривні за кубометр (тариф "Нафтогазу", компанії, що виступила постачальником останньої надії). Тобто, у цьому випадку, платіж залежить від кількості "витрачених" кубів.

У будинках, де централізоване теплопостачання, встановлено загальнобудинковий лічильник. Пристрій вираховує кількість спожитого тепла за місяць загалом, потім це значення "ділиться" на кожен метр квадратний.

Зверніть увагу! Зараз у Києві вартість 1 гігакалорії – 1 654, 71 гривні.