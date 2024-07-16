Як правильно розрахувати свою пенсію в Україні

Розмір пенсій в Україні залежить від страхового стажу та рівня заробітної плати особи. У 2024 році українці можуть самостійно розрахувати як розмір пенсії, так і вік виходу на пенсію.

Як самостійно розрахувати пенсію

Українці, як отримають мінімальну зарплату – не зможуть розраховувати на високі пенсійні виплати. І навіть ті, хто мають високі доходи, але оформлені як фізособи-підприємці та сплачують єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати – отримуватимуть невелику пенсію.

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Аби дізнатися розмір майбутньої пенсії самостійно у 2024 році, можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ всього в кілька кроків.

! Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про: