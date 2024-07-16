Як самостійно розрахувати пенсію
Українці, як отримають мінімальну зарплату – не зможуть розраховувати на високі пенсійні виплати. І навіть ті, хто мають високі доходи, але оформлені як фізособи-підприємці та сплачують єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати – отримуватимуть невелику пенсію.
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Аби дізнатися розмір майбутньої пенсії самостійно у 2024 році, можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ всього в кілька кроків.
У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.