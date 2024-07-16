Как самостоятельно рассчитать пенсию
Украинцы, как получат минимальную зарплату – не смогут рассчитывать на высокие пенсионные выплаты. И даже те, кто имеют высокие доходы, но оформлены как физлица-предприниматели и платят единый социальный взнос с минимальной зарплаты – будут получать небольшую пенсию.
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Чтобы узнать размер будущей пенсии самостоятельно в 2024 году, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ всего в несколько шагов.
В результате расчета пенсии вы узнаете о:
- ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.