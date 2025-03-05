Найбільше обмеження за століття: як від мит Трампа постраждає економіка США

Торгівельні мита, запроваджені адміністрацією Трампа щодо імпорту з Мексики, Канади та Китаю, стали найбільшим обмеженням у сучасній економічній історії США. Такі заходи можуть спричинити значні економічні втрати.

Найвище зростання тарифів

Очікується, що ці обмеження торкнуться 1,3 трильйона доларів імпорту, що становить близько 42% від загального обсягу ввезених у США товарів, передає 24 Канал з посиланням на Apricitas Economics.

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Якщо компанії та споживачі продовжать купувати імпортну продукцію з тих самих країн, що й раніше, їм доведеться сплачувати додаткові 11,5% ефективного мита. Сумарно це перевищить 370 мільярдів доларів.

Зауважте! Економісти наголошують, що це найбільше підвищення тарифів у США за майже століття – з часів закону Смута-Хоулі, який у 1930-х роках спричинив серйозні наслідки для світової торгівлі.

Приклад – автомобільна промисловість

Автомобільна галузь чи не найбільше постраждала від нових торгівельних обмежень. США активно торгують автомобілями з Канадою та Мексикою:

обсяг транскордонної торгівлі з Канадою сягає 100 мільярдів доларів;

з Мексикою – 150 мільярдів доларів.

Нові тарифи можуть серйозно вплинути на американське виробництво, оскільки економіки цих країн тісно пов’язані.

Натомість від введених мит можуть виграти європейські, корейські та японські виробники, які виробляють автомобілі за межами США та експортують їх як готову продукцію.

Цікаво! Особливо це стосується ринку електромобілів, де Мексика стала ключовим постачальником як самих електрокарів, так і акумуляторів та запчастин для американських автозаводів.

Китай відповідає на торгівельну війну Трампа

Китай стратегічно реагує на нові мита США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. У відповідь на підвищення тарифів на весь китайський імпорт до 20%, Пекін обклав митами американський експорт сільськогосподарської продукції на суму 22 мільярди доларів і ввів обмеження для низки американських транснаціональних корпорацій.

Найбільше постраждали виробники сої, які вже зазнали удару під час першої торгівельної війни Трампа, а також експортери бавовни, сорго, м'яса та птиці.

Цікаво! Китай цілеспрямовано завдає удару по агросектору, який є ключовим для виборців Трампа. Так він намагається послабити його політичні позиції та знизити підтримку нової хвилі торгівельної конфронтації.