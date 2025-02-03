"Нічим хорошим не закінчиться": чи відчує Україна ефект митних війн Трампа

Дональд Трамп активно "погрожує" запровадженням мита на імпорт товарів із ЄС. Водночас він вже підписав відповідний указ стосовно Канади, Мексики та Китаю. До чого це може призвести та як це може вплинути на економіку України, читайте далі.

Чим небезпечна для України торгівельна війна США

У розмові із 24 Каналом економіст Олег Пендзин розповів, що торгівельна війна Трампа, ймовірно, не матиме позитивного впливу на Україну, оскільки через війну з Росією країна значною мірою залежить від цих процесів.

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Експерт пояснив, що якби в Україні не було війни, то тоді можна було б спостерігати за розвитком подій на міжнародній арені, як за кінофільмом. Втім, нині Україна знаходиться у дещо інших умовах.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу На жаль, Україна дуже сильно є залежною від тих всіх процесів, які зараз відбуваються. Тому мені, чесно кажучи, трохи ніяково. І нічим хорошим, я думаю, воно не закінчиться.

Втім, торгівельна політика Трампа матиме наслідки не лише для інших країн, але й для самих Сполучених Штатів. Як пояснив експерт, виборці Трампа можуть зіткнутися з підвищенням цін мінімум на 20%. Тобто, запроваджуючи мита, Трамп фактично підвищує ціни на товари в межах країни.

Тобто, вводячи мита, він підвищує ціни на товари всередині країни. А отримуючи мита на ті товари, що він продає в ті країни, він отримає зменшення конкурентоздатності американських товарів відносно до інших товарів на цьому ринку,

– пояснив експерт.

Однак, як зауважує Пендзин, якщо ціна на нафту або обсяг її видобутку знижуватимуться на тлі цих подій, то це призведе до зменшення доходів Російської Федерації, що, ймовірно, матиме позитивний вплив на Україну.