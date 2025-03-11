Нове рішення Трампа: як президент США планує використовувати землі Пентагону
- Трамп планує використовувати землі під керівництвом Міноборони для побудови заводів з рафінування металів, щоб зменшити залежність від Китаю.
- Указ про це рішення може бути підписаний 12 березня.
Трамп планує використовувати землі, що знаходяться під керівництвом Міноборони. Ця територія, на думку президента США має бути задіяна для побудови заводів з рафінування металів.
Що означатиме рішення Трампа
Імовірно, указ про ухвалення цього рішення Трамп підпише уже 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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За словами одного з джерел, Трамп також планує призначити царя критичних мінералів, подібно до кроків, які вживали попередні президенти, щоб координувати увагу Вашингтона в інших сферах. Джерела додали, що плани обговорюються і можуть змінитися до того, як Трамп підпише указ,
– зазначає Reuters, спираючись на анонімні джерела.
Таке рішення має бути ухвалене в межах плану Трампа, щодо збільшення внутрішнього виробництва найважливіших корисних копалин. До того ж американський уряд прагне зменшити контроль Китаю саме у цьому секторі.
Зверніть увагу! Станом на зараз, озброєння американських військових створюється із корисних копалин, що обробляються Китаєм.
Зараз говорити про те, які відбуватиметься реалізація плану з нормативного погляду важко. Також потрібно враховувати і насліди цього рішення, зокрема для шахтарів.
Річ у тім, що така політика Трампа ставить у пріоритет саме перероблювання металів. Відповідно, капітальний ремонт шахт відкладається на другий план. А це може стати причиною роздратування шахтарів.
Зауважте! Пентагон контролює приблизно 30 мільйонів акрів землі (орієнтовно 121 405,7 мільйона метрів квадратних).