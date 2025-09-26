Ексзаступник генсека НАТО назвав найефективніший спосіб зупинити економіку Росії
- Джеймі Ші вважає, що атаки України на об'єкти в Росії ефективно зупиняють російську економіку та показують російському населенню наслідки війни.
- Україна повинна просити США зняти обмеження на використання далекобійної зброї по території Росії для ще більш ефективного впливу на російську воєнну економіку.
Атаки України на об'єкти на території Росії – це найефективніший спосіб зупинити російську економіку та ускладнити постачання окупантів на фронті. Також це переносить війну на російську територію та показує населенню країни-агресорки реальність.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборонної організації "Друзі Європи", колишній заступник генерального секретаря НАТО з нових викликів та безпеки Джеймі Ші. За його словами, Україні потрібно просити у США зняти обмеження на використання західної далекобійної зброї по території Росії.
Ефективність атак по об'єктах у Росії
Джеймі Ші зазначив, що Україна здатна перенести війну безпосередньо на територію Росії та показати російському населенню наслідки дій Володимира Путіна. Адже Кремль намагається переконати росіян, що вторгнення нібито не впливає на економіку та повсякденне життя.
Найбільші успіхи України – це потоплення кораблів у Чорному морі, знищення НПЗ, атаки на портові термінали на Балтиці. Як нещодавні удари по Усть-Лузі. Удари по російській військовій машині. Зокрема, по заводах з виробництва боєприпасів. Ті атаки на російські авіабази, які призвели до знищення стратегічних бомбардувальників. Саме такі дії завдають реальної шкоди російським військовим зусиллям,
– підкреслив він.
Ці атаки надзвичайно ефективні. Мовиться не лише про нафтопереробні заводи, а й про логістичні мережі, склади пального. Зокрема, удар по Усть-Лузі, портовому терміналу для російського тіньового флоту танкерів на Балтійському морі. Це унеможливлює експорт російської нафти. У такий спосіб Росія не зможе заробляти кошти для своєї воєнної машини від цього терміналу.
Здебільшого для ударів використовуються дрони. Але також, зокрема, під час атаки на Волгоградський НПЗ були залучені українські Сили спеціальних операцій. Надходять повідомлення про те, що у західних регіонах Росії виробництво бензину для автомобілів, для потреб цивільної економіки скоротилося приблизно на ¼. Російські водії змушені стояти в чергах, щоб заправити авто.
Це ще один спосіб донести до російського цивільного населення реальність війни, тому це справді дуже вдала кампанія. За словами колишнього заступника генерального секретаря НАТО, під час візиту до США Володимир Зеленський має попросити зняти обмеження на використання американської далекобійної зброї по Росії.
"Будь ласка, зніміть ці обмеження, щоб ми могли використовувати системи великої дальності JASSM, а також ATACMS, які ви нам надаєте". Адже саме це найефективніший спосіб зупинити російську воєнну економіку та ускладнити постачання російських військ на території України,
– додав він.
Що відбувається з економікою Росії?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що економіка Росії опинилася в складному становищі. Він зауважив, що Москва продовжує фінансувати свою воєнну машину, однак обсяги необхідних коштів поступово скорочуються. За його словами, ключовим чинником тиску на Кремль стане блокування російських енергетичних ресурсів.
У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що фіскальний тиск у Росії посилюється, оскільки Кремль намагається знайти нові джерела для покриття дедалі більшого дефіциту бюджету, спричиненого війною проти України та уповільненням економіки. За даними Інституту народно-господарського прогнозування РАН, у першому кварталі 2025 року ВВП Росії знизився на 0,6 %, а в другому – його зростання оцінили на рівні нуля.
Росія ухвалила проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з величезним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Частка ненафтогазових надходжень, за прогнозом, сягне 78%, тоді як економіка зросте лише на 1,3%. Це свідчить про її занепад.