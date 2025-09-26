Атаки Украины на объекты на территории России – это самый эффективный способ остановить российскую экономику и усложнить снабжение оккупантов на фронте. Также это переносит войну на российскую территорию и показывает населению страны-агрессора реальность.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и оборонной организации "Друзья Европы", бывший заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши. По его словам, Украине нужно просить у США снять ограничения на использование западного дальнобойного оружия по территории России.

Эффективность атак по объектам в России

Джейми Ши отметил, что Украина способна перенести войну непосредственно на территорию России и показать российскому населению последствия действий Владимира Путина. Ведь Кремль пытается убедить россиян, что вторжение якобы не влияет на экономику и повседневную жизнь.

Наибольшие успехи Украины – это потопление кораблей в Черном море, уничтожение НПЗ, атаки на портовые терминалы на Балтике. Как недавние удары по Усть-Луге. Удары по российской военной машине. В частности, по заводам по производству боеприпасов. Те атаки на российские авиабазы, которые привели к уничтожению стратегических бомбардировщиков. Именно такие действия наносят реальный ущерб российским военным усилиям,

– подчеркнул он.

Эти атаки чрезвычайно эффективны. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и о логистических сетях, складах горючего. В частности, удар по Усть-Луге, портовому терминалу для российского теневого флота танкеров на Балтийском море. Это делает невозможным экспорт российской нефти. Таким образом Россия не сможет зарабатывать средства для своей военной машины от этого терминала.

В основном для ударов используются дроны. Но также, в частности, во время атаки на Волгоградский НПЗ были привлечены украинские Силы специальных операций. Поступают сообщения о том, что в западных регионах России производство бензина для автомобилей, для нужд гражданской экономики сократилось примерно на ¼. Российские водители вынуждены стоять в очередях, чтобы заправить авто.

Это еще один способ донести до российского гражданского населения реальность войны, поэтому это действительно очень удачная кампания. По словам бывшего заместителя генерального секретаря НАТО, во время визита в США Владимир Зеленский должен попросить снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия по России.

"Пожалуйста, снимите эти ограничения, чтобы мы могли использовать системы большой дальности JASSM, а также ATACMS, которые вы нам предоставляете". Ведь именно это самый эффективный способ остановить российскую военную экономику и усложнить поставки российских войск на территории Украины,

– добавил он.

Что происходит с экономикой России?