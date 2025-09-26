Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и оборонной организации "Друзья Европы", бывший заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши. По его словам, Украине нужно просить у США снять ограничения на использование западного дальнобойного оружия по территории России.
Эффективность атак по объектам в России
Джейми Ши отметил, что Украина способна перенести войну непосредственно на территорию России и показать российскому населению последствия действий Владимира Путина. Ведь Кремль пытается убедить россиян, что вторжение якобы не влияет на экономику и повседневную жизнь.
Наибольшие успехи Украины – это потопление кораблей в Черном море, уничтожение НПЗ, атаки на портовые терминалы на Балтике. Как недавние удары по Усть-Луге. Удары по российской военной машине. В частности, по заводам по производству боеприпасов. Те атаки на российские авиабазы, которые привели к уничтожению стратегических бомбардировщиков. Именно такие действия наносят реальный ущерб российским военным усилиям,
– подчеркнул он.
Эти атаки чрезвычайно эффективны. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и о логистических сетях, складах горючего. В частности, удар по Усть-Луге, портовому терминалу для российского теневого флота танкеров на Балтийском море. Это делает невозможным экспорт российской нефти. Таким образом Россия не сможет зарабатывать средства для своей военной машины от этого терминала.
В основном для ударов используются дроны. Но также, в частности, во время атаки на Волгоградский НПЗ были привлечены украинские Силы специальных операций. Поступают сообщения о том, что в западных регионах России производство бензина для автомобилей, для нужд гражданской экономики сократилось примерно на ¼. Российские водители вынуждены стоять в очередях, чтобы заправить авто.
Это еще один способ донести до российского гражданского населения реальность войны, поэтому это действительно очень удачная кампания. По словам бывшего заместителя генерального секретаря НАТО, во время визита в США Владимир Зеленский должен попросить снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия по России.
"Пожалуйста, снимите эти ограничения, чтобы мы могли использовать системы большой дальности JASSM, а также ATACMS, которые вы нам предоставляете". Ведь именно это самый эффективный способ остановить российскую военную экономику и усложнить поставки российских войск на территории Украины,
– добавил он.
Что происходит с экономикой России?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика России оказалась в сложном положении. Он отметил, что Москва продолжает финансировать свою военную машину, однако объемы необходимых средств постепенно сокращаются. По его словам, ключевым фактором давления на Кремль станет блокирование российских энергетических ресурсов.
В Службе внешней разведки сообщили, что фискальное давление в России усиливается, поскольку Кремль пытается найти новые источники для покрытия растущего дефицита бюджета, вызванного войной против Украины и замедлением экономики. По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в первом квартале 2025 года ВВП России снизился на 0,6 %, а во втором – его рост оценили на уровне нуля.
Россия приняла проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с огромным дефицитом в 54,6 миллиардов долларов. Доля ненефтегазовых поступлений, по прогнозу, достигнет 78%, тогда как экономика вырастет лишь на 1,3%. Это свидетельствует о ее упадке.