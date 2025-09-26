Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборонної організації "Друзі Європи", колишній заступник генерального секретаря НАТО з нових викликів та безпеки Джеймі Ші. За його словами, Україні потрібно просити у США зняти обмеження на використання західної далекобійної зброї по території Росії.

Ефективність атак по об'єктах у Росії

Джеймі Ші зазначив, що Україна здатна перенести війну безпосередньо на територію Росії та показати російському населенню наслідки дій Володимира Путіна. Адже Кремль намагається переконати росіян, що вторгнення нібито не впливає на економіку та повсякденне життя.

Найбільші успіхи України – це потоплення кораблів у Чорному морі, знищення НПЗ, атаки на портові термінали на Балтиці. Як нещодавні удари по Усть-Лузі. Удари по російській військовій машині. Зокрема, по заводах з виробництва боєприпасів. Ті атаки на російські авіабази, які призвели до знищення стратегічних бомбардувальників. Саме такі дії завдають реальної шкоди російським військовим зусиллям,

Ці атаки надзвичайно ефективні. Мовиться не лише про нафтопереробні заводи, а й про логістичні мережі, склади пального. Зокрема, удар по Усть-Лузі, портовому терміналу для російського тіньового флоту танкерів на Балтійському морі. Це унеможливлює експорт російської нафти. У такий спосіб Росія не зможе заробляти кошти для своєї воєнної машини від цього терміналу.

Здебільшого для ударів використовуються дрони. Але також, зокрема, під час атаки на Волгоградський НПЗ були залучені українські Сили спеціальних операцій. Надходять повідомлення про те, що у західних регіонах Росії виробництво бензину для автомобілів, для потреб цивільної економіки скоротилося приблизно на ¼. Російські водії змушені стояти в чергах, щоб заправити авто.

Це ще один спосіб донести до російського цивільного населення реальність війни, тому це справді дуже вдала кампанія. За словами колишнього заступника генерального секретаря НАТО, під час візиту до США Володимир Зеленський має попросити зняти обмеження на використання американської далекобійної зброї по Росії.

"Будь ласка, зніміть ці обмеження, щоб ми могли використовувати системи великої дальності JASSM, а також ATACMS, які ви нам надаєте". Адже саме це найефективніший спосіб зупинити російську воєнну економіку та ускладнити постачання російських військ на території України,

Що відбувається з економікою Росії?