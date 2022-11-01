Українську енергетику підтримують 12 країн: у Міненерго пояснили, наскільки це допоможе
Уряд та компанії 12 країн допомагають енергетичним обладнанням. В Україні є нестача засобів для термінового ремонту.
Підтримка від партнерів з інших країн відбувається не один день. Про це для 24 каналу розповів радник міністра енергетики Олександр Харченко.
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"Ми дуже активно співпрацюємо із закордонними партнерами. Їх понад 12. Вже багато випадків, коли німецькі енергетики беруть вихідні, відпустки й везуть нам обладнання, щоб швидше все відновити", – зазначив Харченко.
Запаси обладнання вичерпуються
За словами радника міністра, на допомогу Україні приходять і польські енергетики. Вони знімають своє обладнання, яке на використанні, й терміново везуть в Україну.
Ми дійсно отримуємо потужну підтримку. Нам надають велику кількість різного обладнання вже зараз і робота ця розширюється. На жаль, через атаки навіть той запас, який був на вересень, вичерпується, – сказав Харченко.
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