Поддержка партнеров из других стран происходит не один день. Об этом для 24 каналу рассказал советник министра энергетики Александр Харченко.
К теме Где в Украине сегодня не будет света: график и перечень населенных пунктов на 1 ноября
"Мы очень активно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Их более 12. Уже много случаев, когда немецкие энергетики берут выходные, отпуска и везут нам оборудование, чтобы поскорее все восстановить", – отметил Харченко.
Запасы оборудования иссякают
По словам советника министра, в помощь Украине приходят и польские энергетики. Они снимают свое оборудование, которое на использовании, и срочно везут в Украину.
Мы действительно получаем мощную поддержку. Нам предоставляют большое количество разного оборудования уже сейчас, и работа эта расширяется. К сожалению, из-за атак даже тот запас, который был на сентябрь, исчерпывается, – сказал Харченко.
Обратите внимание – Александр Харченко о повреждении энергосистемы Украины: по теме
Отключение света в Украине: последние новости
- В Киевской области сложная ситуация с электроснабжением. Без света остаются 20 тысяч абонентов.
- Четыре вражеских дрона атаковали гражданские объекты Полтавщины. Поэтому в регионе аварийные отключения электроэнергии.
- По состоянию на 1 ноября в столице полностью восстановили водо- и электроснабжение. Однако киевлян ждут веерные отключения электроэнергии.