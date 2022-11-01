Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. Однако есть один нюанс.

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В дома киевлян снова поставляют воду и электричество

Из-за обстрелов в понедельник 80% жителей Киева остались без водоснабжения. Кроме того, 350 тысяч квартир киевлян были полностью обесточены.

Утром 1 ноября глава Киева Виталий Кличко сообщил, что воду и свет жителям столицы вернули. Он также обратился с благодарностью к работникам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые плодотворно работали над устранением повреждений.

Однако Кличко предупредил всех жителей Киева, что в городе и дальше будут применять веерные отключения электроэнергии. Это необходимо делать из-за значительного дефицита в энергосистеме.

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Оккупанты уничтожают энергосистему страны, чтобы деморализовать украинцев

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует похолодание как оружие. Он считает, что оккупанты уничтожают энергетические объекты в Украине, чтобы деморализовать народ.

Более того, по его словам, Кремль спланировал атаки на критически важную инфраструктуру неделями ранее. Однако вопреки надеждам захватчиков, им удается лишь изрядно разозлить и сплотить украинцев, а не запугать.

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