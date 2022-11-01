Про це розповів мер міста Віталій Кличко. Однак є один нюанс.

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У домівках киян знову постачають воду та електрику

Через понеділкові обстріли 80% жителів Києва залишилися без водопостачання. Крім того, 350 тисяч помешкань киян були повністю знеструмлені.

Уранці 1 листопада глава Києва Віталій Кличко повідомив, що воду і світло мешканцям столиці повернули. Він також звернувся з подякою до працівників "Київводоканалу" та ДТЕК, які плідно працювали над усуненням пошкоджень.

Однак Кличко попередив усіх жителів Києва, що у місті й надалі застосовуватимуть віялові відключення електроенергії. Це необхідно робити через значний дефіцит в енергосистемі.

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Окупанти знищують енергосистему країни, щоб деморалізувати українців

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує похолодання як зброю. Він вважає, що окупанти знищують енергетичні об'єкти в Україні, щоб деморалізувати народ.

Щобільше, за його словами, Кремль спланував атаки на критично важливу інфраструктуру тижнями раніше. Однак усупереч надіям загарбників, наразі їм вдається лише добряче розлютити та згуртувати українців, а не залякати.

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