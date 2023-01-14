Як українцям отримати 6 600 гривень від ООН

Одна з програм ООН надає вимушеним переселенцям не лише грошову допомогу, але й ваучери на продукти харчування. Сума допомоги залежатиме від кількості членів в родині.

Хто може отримати допомогу

Допомога за Всесвітньою продовольчою програмою від ООН передбачена для переселенців, які зареєстрували довідку ВПО. Річ у тім, що самостійно податись на програму неможливо, адже списки формує Мінсоцполітики на основі даних із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

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До слова, згідно з даними Мінінтеграції, Всесвітня продовольча програма ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні 137 тисяч тонн продовольства та понад 370 мільйонів доларів фінансової допомоги.

Сума залежить від кількості членів у родині

Одна особа в родині – 2 200 гривень.

Дві особи в родині – 4 400 гривень.

Три особи в родині – 6 660 гривень.

Чотири особи в родині – 8 800 гривень.

П'ять та більше осіб – 11 100 гривень.

Як отримати допомогу від ООН

Зараз можливо максимум отримати 6 660 гривень на сім’ю.

Щоб оформити фінансову допомогу вам треба буде зареєструватися, вказавши:

номер телефону,

ім’я та прізвище,

ідентифікаційний код (номер картки платника податків).

Найлегший спосіб це зробити – зателефонувати на гарячу лінію програми 0 800 600 122.

Після успішної реєстрації оператором, на ваш номер телефону надійде sms-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (система грошових переказів готівкою).

Забрати переказ від ООН готівкою можна в:

партнерських банках (найближчі можете знайти за цим покликанням);

у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Як зняти готівку

Для того, щоб зняти готівку ви повинні мати із собою будь-який документ, що засвідчує вашу особу.

Однак якщо ви є клієнтом Приватбанку, А-Банку або Ощадбанку ви також можете здійснити онлайн-переказ на свій банківський рахунок. Детальну інструкцію переведення переказу дивіться тут.

Якщо вам менше ніж 18 років і ви не маєте офіційного опікувана, то для отримання виплати від ООН необхідно звернутися до будь-якого відділення партнерського банку програми, де вам нададуть повноцінну консультацію щодо оформлення.