Відповідь від Канади на мита США: чому може подорожчати електроенергія для деяких американців

Канадська провінція ухвалила рішення збільшити вартість експорту електроенергії для низки американських штатів. Зміни наберуть чинності наступного тижня.

Де в США подорожчає електроенергія

Про підвищення тарифів оголосив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зауважте! Дані канадського уряду за 2023 рік показують, що Онтаріо експортує найбільші об'єми електроенергії у США.

Урядовець повідомив, що його провінція впроваджує 25% тариф на експорт електроенергії до таких штатів:

Міннесота;

Нью-Йорк;

Мічиган.

Даг Форд Прем'єр-міністр Онтаріо З понеділка ми вводимо 25% тариф на електроенергію для 1,5 мільйона будинків і підприємств у цих трьох штатах. Мене дуже турбує, що ми змушені це зробити.

Перед цим Форд зробив заяву про припинення співпраці з низкою американських компаній. До того ж прем'єр:

заборонив компаніям з США брати участь у місцевих тендерах;

розірвав угоду зі Starlink про надання високошвидкісного інтернету;

наголосив на можливості припинення постачання електроенергії у США.

Ми не вагатимемося і можемо просто вимкнути їм світло. Ми повинні зробити так, щоб Америка відчула цей біль,

– наголосив Форд.

Форд також зауважив, що ці заходи найбільше вдарять саме по штатах, які масово підтримують Трампа.

Зверніть увагу! Форд сказав, що вказана надбавка 25% буде введена, якщо США не скасує мита, що набули чинності 4 березня.