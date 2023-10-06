Чи вчасно військові отримають зарплати за жовтень та листопад: у Раді дали однозначну відповідь

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та вцілому проєкт закону про державний бюджет. Він виділяє 303 мільярди гривень на потреби оборони.

Роксолана Підласа озвучила позитивну новину. Військові вчасно отримають свої зарплати.

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Після 11,5 годин "інтелектуальних дискусій" ми ухвалили у 2 читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет, який виділяє 303 мільярди гривень на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді, і в грудні,

– наголосила Підласа.

Хто з військових отримає додаткову винагороду

У Міноборони розповіли, хто з військових отримає додаткову винагороду. Нове правило набуло чинності 1 жовтня 2023 року.

На збільшення виплат можуть розраховувати:

герої, які займаються розмінуванням у зоні бойових дій;

артилеристи;

воїни ППО;

представники ракетних військ;

представники командування;

управлінці штабів;

ті, хто займаються розмінуванням поза зоною бойових дій.

Окрім того, наголошують, що зберігаються виплати для воїнів, які обороняють Україну на першій лінії. Окрім того, 100 тисяч гривень отримують воїни: