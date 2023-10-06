Роксолана Пидласа озвучила позитивную новость. Военные вовремя получат свои зарплаты.

Обратите внимание Эстония оказывает помощь украинцам: как получить 11 тысяч гривен

После 11,5 часов "интеллектуальных дискуссий" мы приняли во 2 чтении и в целом проект закона о государственном бюджете 2023, который выделяет 303 миллиарда гривен на нужды обороны. Денежное вознаграждение военнослужащих будет выплачено в срок и в октябре, и в ноябре – декабре,
– подчеркнула Пидласа.

Кто из военных получит дополнительное вознаграждение

В Минобороны рассказали, кто из военных получит дополнительное вознаграждение. Новое правило вступило в силу 1 октября 2023 года.

На увеличение выплат могут рассчитывать:

  • герои, занимающиеся разминированием в зоне боевых действий;
  • артиллеристы;
  • воины ПВО;
  • представители ракетных войск;
  • представители командования;
  • управленцы штабов;
  • те, кто занимаются разминированием вне зоны боевых действий.

Кроме того, подчеркивают, что сохраняются выплаты для воинов, обороняющих Украину на первой линии. Кроме того, 100 тысяч гривен получают воины:

  • на лечении;
  • реабилитации;
  • в плену;
  • пропавшие без вести.