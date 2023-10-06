Роксолана Пидласа озвучила позитивную новость. Военные вовремя получат свои зарплаты.
Обратите внимание Эстония оказывает помощь украинцам: как получить 11 тысяч гривен
После 11,5 часов "интеллектуальных дискуссий" мы приняли во 2 чтении и в целом проект закона о государственном бюджете 2023, который выделяет 303 миллиарда гривен на нужды обороны. Денежное вознаграждение военнослужащих будет выплачено в срок и в октябре, и в ноябре – декабре,
– подчеркнула Пидласа.
Кто из военных получит дополнительное вознаграждение
В Минобороны рассказали, кто из военных получит дополнительное вознаграждение. Новое правило вступило в силу 1 октября 2023 года.
На увеличение выплат могут рассчитывать:
- герои, занимающиеся разминированием в зоне боевых действий;
- артиллеристы;
- воины ПВО;
- представители ракетных войск;
- представители командования;
- управленцы штабов;
- те, кто занимаются разминированием вне зоны боевых действий.
Кроме того, подчеркивают, что сохраняются выплаты для воинов, обороняющих Украину на первой линии. Кроме того, 100 тысяч гривен получают воины:
- на лечении;
- реабилитации;
- в плену;
- пропавшие без вести.