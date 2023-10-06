Роксолана Підласа озвучила позитивну новину. Військові вчасно отримають свої зарплати.

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Після 11,5 години "інтелектуальних дискусій" ми ухвалили у 2 читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який виділяє 303 мільярди гривень на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді – грудні,
– наголосила Підласа.

Хто з військових отримає додаткову винагороду

У Міноборони розповіли, хто з військових отримає додаткову винагороду. Нове правило набуло чинності 1 жовтня 2023 року.

На збільшення виплат можуть розраховувати:

  • герої, які займаються розмінуванням у зоні бойових дій;
  • артилеристи;
  • воїни ППО;
  • представники ракетних військ;
  • представники командування;
  • управлінці штабів;
  • ті, хто займаються розмінуванням поза зоною бойових дій.

Окрім того, наголошують, що зберігаються виплати для воїнів, які обороняють Україну на першій лінії. Окрім того, 100 тисяч гривень отримують воїни:

  • на лікуванні;
  • реабілітації;
  • у полоні;
  • зниклі безвісти.