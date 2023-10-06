Роксолана Підласа озвучила позитивну новину. Військові вчасно отримають свої зарплати.
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Після 11,5 години "інтелектуальних дискусій" ми ухвалили у 2 читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який виділяє 303 мільярди гривень на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді – грудні,
– наголосила Підласа.
Хто з військових отримає додаткову винагороду
У Міноборони розповіли, хто з військових отримає додаткову винагороду. Нове правило набуло чинності 1 жовтня 2023 року.
На збільшення виплат можуть розраховувати:
- герої, які займаються розмінуванням у зоні бойових дій;
- артилеристи;
- воїни ППО;
- представники ракетних військ;
- представники командування;
- управлінці штабів;
- ті, хто займаються розмінуванням поза зоною бойових дій.
Окрім того, наголошують, що зберігаються виплати для воїнів, які обороняють Україну на першій лінії. Окрім того, 100 тисяч гривень отримують воїни:
- на лікуванні;
- реабілітації;
- у полоні;
- зниклі безвісти.