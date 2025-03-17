США можуть постраждати найбільше від торгівельної війни Трампа

Торгівельна війна, яку розв'язав Трамп, імовірно, призведе до неочікуваних наслідків. Зокрема, вона може вдарити саме по економіці США.

Чи відчує торгівельну війну Трампа Європа

Президентка ЄЦБ вважає, що теперішня політика Трампа викликає занепокоєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Крістін Лагард Президентка Європейського центрального банку Якби ми перейшли до реальної торгівельної війни, коли торгівля значно знизиться, це мало б серйозні наслідки для зростання і цін у всьому світі, але особливо в Сполучених Штатах.

Лагард каже, що дії Трампа створили "такий рівень невизначеності, якого ми не бачили вже давно". Йдеться про тарифну політику нового президента США.

Будь-яка торгова війна завдасть шкоди світовій економіці,

– зауважує Лагард.

Зверніть увагу! За словами Лагард, ця торгівельна війна має і позитивний наслідок. Як каже президентка ЄЦБ, завдяки цьому Європа нарешті прокинеться.