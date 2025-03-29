Яка пенсія буде при зарплаті 17 000 гривень

На розмір пенсії впливає не тільки зарплата. Кінцева сума також буде враховувати кількість набутого стажу та розмір середньої заробітної плати по країні за 3 роки до виходу особи на заслужений відпочинок.

Як визначається розмір пенсії Пенсійний фонд використовує утверджену формулу для розрахунку пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Читайте також Чи готовий Трамп посилити санкції проти Росії: Бессент дав чітку відповідь Станом на тепер, ця формула виглядає так: П = Зс × Ік × Кс Вказані значення розшифровуються таким чином: Зс – це середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед виходом особи на пенсію;

Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, що визначається як співвідношення зарплати конкретно взятої до середньої по країні;

Кс – коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік набутого особою стажу надається 1%). Як відбувається цей розрахунок: При цих розрахунках, уявимо, що Зс – 18 000 гривень. А от розмір зарплати особи – 17 000 гривень. Кількість стажу, яку має особа – 35 років. Тобто, Ік в такому випадку – 0,94, Кс – 0,35. Відповідно, пенсія виходить така: 18 000 × 0,94 × 0,35 = 5 922 гривні.