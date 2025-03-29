Як визначається розмір пенсії

Пенсійний фонд використовує утверджену формулу для розрахунку пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи готовий Трамп посилити санкції проти Росії: Бессент дав чітку відповідь

Станом на тепер, ця формула виглядає так: П = Зс × Ік × Кс

Вказані значення розшифровуються таким чином:

Зс – це середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед виходом особи на пенсію;

Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, що визначається як співвідношення зарплати конкретно взятої до середньої по країні;

Кс – коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік набутого особою стажу надається 1%).

Як відбувається цей розрахунок:

При цих розрахунках, уявимо, що Зс – 18 000 гривень. А от розмір зарплати особи – 17 000 гривень. Кількість стажу, яку має особа – 35 років.

Тобто, Ік в такому випадку – 0,94, Кс – 0,35. Відповідно, пенсія виходить така: 18 000 × 0,94 × 0,35 = 5 922 гривні.