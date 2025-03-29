Как определяется размер пенсии

Пенсионный фонд использует утвержденную формулу для расчета пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По состоянию на теперь, эта формула выглядит так: П = Зс × Ик × Кс

Указанные значения расшифровываются следующим образом:

Зс – это средняя зарплата по Украине за последние 3 года перед выходом лица на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы, что определяется как соотношение зарплаты конкретно взятой к средней по стране;

Кс – коэффициент страхового стажа (за каждый год приобретенного стажа – 1%).

Как происходит этот расчет:

При этих расчетах, представим, что Зс – 18 000 гривен. А вот размер зарплаты лица – 17 000 гривен. Количество стажа, которое имеет лицо – 35 лет.

То есть, Ик в таком случае – 0,94, Кс – 0,35. Соответственно, пенсия получается такая: 18 000 × 0,94 × 0,35 = 5 922 гривны.