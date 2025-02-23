Какая минимальная зарплата в Украине

Минимальная заработная плата в Украине осталась на уровне 8 000 гривен в месяц, что эквивалентно почасовой ставке 48 гривен, передает 24 Канал.

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Этот размер зарплаты, который составляет около 30–35% от средней зарплаты в стране, был установлен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Заметьте! Сейчас планируется сохранение этого уровня минимальной заработной платы до 2027 года по Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Какая максимальная зарплата в Украине

Украина не имеет официального лимита или максимального порога заработной платы, которую можно выплачивать работникам.

Зарплата в Украине может варьироваться в широких пределах в зависимости от сектора экономики, квалификации работника, региона и других факторов.

Обратите внимание! Высокооплачиваемые специалисты, такие как ИТ-специалисты, финансовые аналитики, высшие менеджеры крупных компаний, могут получать значительно большие суммы, иногда достигая десятков и даже сотен тысяч гривен в месяц. Также одни из самых высоких зарплат в Украине имеют военнослужащие.