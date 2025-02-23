Яка мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна заробітна плата в Україні залишилася на рівні 8 000 гривень на місяць, що еквівалентно погодинній ставці 48 гривень, передає 24 Канал.

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Цей розмір зарплати, який становить близько 30–35% від середньої зарплати в країні, був встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Зауважте! Наразі планується збереження цього рівня мінімальної заробітної плати до 2027 року за Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки.

Яка максимальна зарплата в Україні

Україна не має офіційного ліміту або максимального порога заробітної плати, яку можна виплачувати працівникам.

Зарплата в Україні може варіюватися в широких межах залежно від сектора економіки, кваліфікації працівника, регіону та інших факторів.

Зауважте! Високооплачувані фахівці, такі як ІТ-спеціалісти, фінансові аналітики, вищі менеджери великих компаній, можуть отримувати значно більші суми, іноді сягаючи десятків та навіть сотень тисяч гривень на місяць. Також одні з найвищих зарплат в Україні мають військовослужбовці.