При каких условиях Трамп усилит санкции против России

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что решение об усилении или смягчении санкций будет зависеть от действий российского руководства, и все варианты должны быть рассмотрены сказал в эфире Fox news, передает 24 Канал.

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Это зависит от шагов российского руководства, или санкции пойдут вверх, или вниз. Президент Трамп не будет сомневаться в решении усилить санкции, если это даст преимущество на переговорах,

– сказал глава Департамента финансов США.

Бессент отметил, что США осуществляют максимальное санкционное давление на Иран и хуситов, и добавил, что в зависимости от действий России, она может оказаться под таким же давлением. Отвечая на вопрос журналистки о возможности возвращения России в Swift, Бессент подчеркнул, что "все варианты открыты".

Напомним! Исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT стало одним из первых шагов, предпринятых странами ЕС после вторжения России в Украину. Сейчас под санкции попали восемь российских банков, за исключением Газпромбанка, которого исключили из этого списка, чтобы позволить странам ЕС осуществлять платежи за поставки российского газа и нефти.