Банкам будет предоставлено 10 дней на прекращение своих операций SWIFT.
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ЕС исключает семь российских банков от SWIFT
Так, высокопоставленный чиновник ЕС пояснил, что банки были избраны на основе их связей с российским государством, а государственные банки уже подпали под санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
Все эти банки, которые мы перечислили под SWIFT... все они основаны на их связи с государством и неявной связи с военными усилиями. Мы не шли на полный запрет во всей банковской системы,
– сказал чиновник.
Источники называют следующие семь банков:
- ВТБ,
- "Россия",
- "Открытие",
- "Новикомбанк",
- "Промсвязьбанк",
- "Совкомбанк",
- ВЭБ. РФ.
Заметим, отключение от SWIFT означает, что российские банки не смогут переводить деньги за рубеж, а также внутри страны – им придется перейти на изолированную отечественную систему.
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