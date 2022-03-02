Банкам будет предоставлено 10 дней на прекращение своих операций SWIFT.

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ЕС исключает семь российских банков от SWIFT

Так, высокопоставленный чиновник ЕС пояснил, что банки были избраны на основе их связей с российским государством, а государственные банки уже подпали под санкции после аннексии Крыма в 2014 году.

Все эти банки, которые мы перечислили под SWIFT... все они основаны на их связи с государством и неявной связи с военными усилиями. Мы не шли на полный запрет во всей банковской системы,
– сказал чиновник.

Источники называют следующие семь банков:

  1. ВТБ,
  2. "Россия",
  3. "Открытие",
  4. "Новикомбанк",
  5. "Промсвязьбанк",
  6. "Совкомбанк",
  7. ВЭБ. РФ.

Заметим, отключение от SWIFT означает, что российские банки не смогут переводить деньги за рубеж, а также внутри страны – им придется перейти на изолированную отечественную систему.

ВСУ

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