Банкам буде надано 10 днів на припинення своїх операцій SWIFT.
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ЄС виключає сім російських банків від SWIFT
Так, високопоставлений чиновник ЄС пояснив, що банки були обрані на основі їхніх зв'язків з російською державою, а державні банки вже підпали під санкції після анексії Криму у 2014 році.
Всі ці банки, які ми перерахували під SWIFT... всі вони засновані на їх зв'язку з державою і неявному зв'язку з військовими зусиллями. Ми не йшли на повну заборону в усій банківській системі,
– сказав чиновник.
Джерела називають наступні сім банків:
- ВТБ,
- "Россия",
- "Открытие",
- "Новикомбанк",
- "Промсвязьбанк",
- "Совкомбанк",
- ВЭБ.РФ.
Зауважимо, відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон, а також всередині країни – їм доведеться перейти на ізольовану вітчизняну систему.
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