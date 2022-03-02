Банкам буде надано 10 днів на припинення своїх операцій SWIFT.

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ЄС виключає сім російських банків від SWIFT

Так, високопоставлений чиновник ЄС пояснив, що банки були обрані на основі їхніх зв'язків з російською державою, а державні банки вже підпали під санкції після анексії Криму у 2014 році.

Всі ці банки, які ми перерахували під SWIFT... всі вони засновані на їх зв'язку з державою і неявному зв'язку з військовими зусиллями. Ми не йшли на повну заборону в усій банківській системі,

– сказав чиновник.

Джерела називають наступні сім банків:

ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", ВЭБ.РФ.

Зауважимо, відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон, а також всередині країни – їм доведеться перейти на ізольовану вітчизняну систему.

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