Проблема житла для ВПО: як переселенцю отримати безкоштовне житло

В Україні нині велика кількість ВПО, які залишились без житла. Втім, ті, хто мають документи ВПО, можуть зареєструватися для отримання безкоштовного тимчасового житла.

Як отримати безкоштовне житло для ВПО

Першочергове право на забезпечення житлом належить багатодітним сім'ям, сім'ям з дітьми, вагітним жінкам, особам з втратою працездатності, особам пенсійного віку, серед тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок війни.

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! Безкоштовне тимчасове житло забезпечується у розмірі не менше 6 квадратних метрів на одну особу на період до одного року з можливістю продовження проживання.

Для того, щоб отримати реєстрацію на тимчасове проживання у селі, селищі або місті, переселенець повинен подати заяву разом із відповідними документами до місцевої ради, де він вже зареєстрований як ВПО.

Для цього потрібні будуть наступні документи:

Документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.

Довідки про взяття на облік ВПО усіх членів сім’ї.

Документи, що підтверджують родинні стосунки заявника та усіх членів його сім’ї, видані РАЦСом або судом.

Ідентифікаційний код.

Документи, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні житла.