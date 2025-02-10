Президент Естонії запропонував ввести нові обмеження проти Росії

Президент Естонії Алар Каріс звернувся до партнерів із закликом розглянути введення нових обмежень проти Росії. Йдеться про торгівельного ембарго.

Які обмеження можуть ввести проти Росії

Каріс каже, що ЄС має припинити імпорт російських енергоносіїв на європейську територію, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Естонії.

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Зверніть увагу! 9 лютого у Вільнюсі відбулася зустріч лідерів країн Балтії та Польщі. Також на обговоренні була присутня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Алар Каріс Президент Естонії Європейський Союз повинен ще більше посилити незалежність і припинити імпорт російської енергії до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо Росії.

Каріс наполягає на тому, що Європа має посилювати свою енергонезалежність.

Нагадаємо! 8 лютого країни Балтії кінцево від'єднались від російської енергосистеми. Натомість під'єдналися до європейської мережі. Це перепідключення планувалось ще з 2022 року.