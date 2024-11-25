Ключ до миру в Україні: яка роль заморожених російських активів

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за добу, пояснивши це небажанням США продовжувати фінансувати допомогу Україні. Як на закінчення війни можуть вплинути заморожені російські активи, читайте далі.

Яку роль можуть відіграти заморожені російські активи у завершенні війни

Трамп припустив, що за умов фінансової підтримки Європи та використання заморожених російських валютних резервів на суму 300 мільярдів доларів, він міг би досягти угоди з Володимиром Путіним про вигідні умови завершення конфлікту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Експерти вважають, що цей підхід забезпечив би тривалу підтримку України, зміцнив би західну оборонну промисловість й дозволив би Трампу продемонструвати свою зовнішньополітичну стратегію під гаслом "мир через силу". Однак, для реалізації цього плану буде необхідна згода всіх учасників та значні зусилля з координації.

Зверніть увагу! Аналітики вважають, що готовність Європи виділити значні кошти для підтримки України може змусити Трампа переглянути свої плани.

Втім, ця перспектива викликає занепокоєння не лише в Україні, а й у Європейському Союзі та Великій Британії. Угода, яка послабить позиції Києва, може поставити під загрозу безпеку Європи.