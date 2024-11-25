Какую роль могут сыграть замороженные российские активы в завершении войны

Трамп предположил, что в условиях финансовой поддержки Европы и использования замороженных российских валютных резервов на сумму 300 миллиардов долларов, он мог бы достичь соглашения с Владимиром Путиным о выгодных условиях завершения конфликта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эксперты считают, что этот подход обеспечил бы длительную поддержку Украины, укрепил бы западную оборонную промышленность и позволил бы Трампу продемонстрировать свою внешнеполитическую стратегию под лозунгом "мир через силу". Однако, для реализации этого плана будет необходимо согласие всех участников и значительные усилия по координации.

Обратите внимание! Аналитики считают, что готовность Европы выделить значительные средства для поддержки Украины может заставить Трампа пересмотреть свои планы.

Впрочем, эта перспектива вызывает беспокойство не только в Украине, но и в Европейском Союзе и Великобритании. Соглашение, которое ослабит позиции Киева, может поставить под угрозу безопасность Европы.