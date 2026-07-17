Швидко та зручно: як українцям записатися на прийом до ПФУ

Якщо українець або українка прагне звернутися до ПФУ, то зовсім не обов'язково для цього стояти у чергах та очікувати можливість записатися. Наразі людям доступний більш зручний спосіб.

Як швидко та просто записатися до ПФУ

На вебпорталі електронних послуг функціонує сервіс "Запис на прийом", про що нагадали у Пенсійному фонді.

Алгоритм онлайн-запису наразі такий:

Слід авторизуватися на вебпорталі будь-яким зручним способом (КЕП, ДІЯ.ПІДПИС чи ID.GOV.UA).

У розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати опцію "Запис на прийом".

Вже верхній частині екранної форми нового вікна натиснути кнопку "Записатися на прийом".

У формі, що відкриється, обрати орган Пенсійного фонду, сервісний центр (до якого планується візит), тему (питання), рік та місяць прийому.

Натиснути кнопку "Завантажити розклад".

Вибрати бажану дату та годину прийому (вільні години позначені зеленим кольором).

Вибрати клітинку з бажаним часом.

У вікні, що відкриється, натиснути на кнопку "Записатися на прийом".

Після цього можна роздрукувати талон.

Якщо у людини змінилися плани та обставини, то вона може скасувати свій запис.

Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час,

– зазначили у Пенсійному фонді.

Слід також врахувати, що на роботу з певними видами послуг (наприклад, призначення державних соціальних виплат або пенсій) триватиме більше, ніж 15 хвилин для обслуговування.

Що ще варто знати про Пенсійний фонд

Нагадаємо, що ще з 1 червня ПФУ працює через єдиний контакт-центр. Попередні номери "гарячої лінії" ПФУ в Києві припинили свою роботу.

На перший номер можна зателефонувати безплатно. Щодо останніх двох номерів: людині доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.