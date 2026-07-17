Швидко та зручно: як українцям записатися на прийом до ПФУ
Якщо українець або українка прагне звернутися до ПФУ, то зовсім не обов'язково для цього стояти у чергах та очікувати можливість записатися. Наразі людям доступний більш зручний спосіб.
Як швидко та просто записатися до ПФУ
На вебпорталі електронних послуг функціонує сервіс "Запис на прийом", про що нагадали у Пенсійному фонді.
Алгоритм онлайн-запису наразі такий:
- Слід авторизуватися на вебпорталі будь-яким зручним способом (КЕП, ДІЯ.ПІДПИС чи ID.GOV.UA).
- У розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати опцію "Запис на прийом".
- Вже верхній частині екранної форми нового вікна натиснути кнопку "Записатися на прийом".
- У формі, що відкриється, обрати орган Пенсійного фонду, сервісний центр (до якого планується візит), тему (питання), рік та місяць прийому.
- Натиснути кнопку "Завантажити розклад".
- Вибрати бажану дату та годину прийому (вільні години позначені зеленим кольором).
- Вибрати клітинку з бажаним часом.
- У вікні, що відкриється, натиснути на кнопку "Записатися на прийом".
Після цього можна роздрукувати талон.
Якщо у людини змінилися плани та обставини, то вона може скасувати свій запис.
Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час,
– зазначили у Пенсійному фонді.
Слід також врахувати, що на роботу з певними видами послуг (наприклад, призначення державних соціальних виплат або пенсій) триватиме більше, ніж 15 хвилин для обслуговування.
Що ще варто знати про Пенсійний фонд
Нагадаємо, що ще з 1 червня ПФУ працює через єдиний контакт-центр. Попередні номери "гарячої лінії" ПФУ в Києві припинили свою роботу.
На перший номер можна зателефонувати безплатно. Щодо останніх двох номерів: людині доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.