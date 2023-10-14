Як ввозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня: уряд поділилися інструкцією
Правила ввозу гуманітарної допомоги на територію України зміняться з 1 грудня. З приводу цього для волонтерів підготували покроковий алгоритм.
Міністерство соціальної політики України пояснило алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня. Відомство також виклало у своїх соцмережах коротку інструкцію.
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Що потрібно знати волонтерам
Як пояснили у МСП, спочатку представникам волонтерської спільноти треба за допомогою КЕП зайти в Єдину автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, щоб стати отримувачами. Дані про них будуть внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Після цього вони зможуть ввозити гуманітарну допомогу.Нагадаємо, КЕП – це кваліфікований електронний підпис.
Далі волонтерам необхідно внести в систему перелік товарів, які вони планують ввозити в Україну. Відповідна Декларація сформується автоматично.
Не потрібно: гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли і інших бюрократичних документів,
– наголошується у повідомленні.
Після цього представники волонтерської спільноти зможуть ввозити в Україну допомогу. Коли вони її завезуть, волонтерам потрібно буде створити новий звіт. А саме узагальнено показати, де та скільки допомоги було роздано.
В МСП зауважили, що наразі Єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги ще перебуває у стані розробки. Вона повноцінно запрацює з 1 грудня.