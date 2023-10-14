Як ввозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня: уряд поділилися інструкцією

Правила ввозу гуманітарної допомоги на територію України зміняться з 1 грудня. З приводу цього для волонтерів підготували покроковий алгоритм.

Міністерство соціальної політики України пояснило алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня. Відомство також виклало у своїх соцмережах коротку інструкцію.

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Що потрібно знати волонтерам

Як пояснили у МСП, спочатку представникам волонтерської спільноти треба за допомогою КЕП зайти в Єдину автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, щоб стати отримувачами. Дані про них будуть внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Після цього вони зможуть ввозити гуманітарну допомогу.

, КЕП – це кваліфікований електронний підпис.

Далі волонтерам необхідно внести в систему перелік товарів, які вони планують ввозити в Україну. Відповідна Декларація сформується автоматично.

Не потрібно: гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли і інших бюрократичних документів,

– наголошується у повідомленні.

Після цього представники волонтерської спільноти зможуть ввозити в Україну допомогу. Коли вони її завезуть, волонтерам потрібно буде створити новий звіт. А саме узагальнено показати, де та скільки допомоги було роздано.

В МСП зауважили, що наразі Єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги ще перебуває у стані розробки. Вона повноцінно запрацює з 1 грудня.

Інструкція щодо ввозу гуманітарної допомоги / Фото МСП України