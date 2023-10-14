Министерство социальной политики Украины объяснило алгоритм ввоза гуманитарной помощи в Украину с 1 декабря. Ведомство также выложило в своих соцсетях краткую инструкцию.

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Что нужно знать волонтерам

Как пояснили в МСП, сначала представителям волонтерского сообщества следует с помощью КЭП зайти в Единую автоматизированную систему учета гуманитарной помощи, чтобы стать получателями. Данные о них будут внесены в Единый реестр получателей гуманитарной помощи. После этого они смогут ввозить гуманитарную помощь.

Напомним, КЭП – это квалифицированная электронная подпись.

Далее волонтерам необходимо внести в систему список товаров, которые они планируют ввозить в Украину. Соответствующая Декларация будет сформирована автоматически.

Не требуется: гарантийных писем, справок, запросов, планов по распределениям и других бюрократических документов,

– отмечается в сообщении.

После этого представители волонтерского сообщества смогут ввозить в Украину помощь. Когда они ее отвезут, волонтерам нужно будет создать новый отчет. А именно обобщено показать, где и сколько помощи было роздано.

В МСП отметили, что единственная автоматизированная система учета гуманитарной помощи еще находится в состоянии разработки. Она полноценно заработает с 1 декабря.

Инструкция по ввозу гуманитарной помощи / Фото МСП Украины